お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、おととし7月、ロケバスの車内で当時20代の共演者の女性に性的な暴行を加えたなどの罪に問われています。5日に行われた論告で、検察側は「被告は立場を利用して、3回にわたり犯行に及んだ」などとして、懲役7年を求刑しました。斉藤被告は、これまでの裁判で「同意があると思った」と主張。弁護側は、この日も改めて無罪を主張しました。判決は11月16日に言い渡