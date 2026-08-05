渋谷109が「その年にZ世代で流行したもの」を発表するトレンド大賞。その選考会議であがった「天女界隈」「ファッションスピ」って一体何？【写真を見る】Z世代の2026年トレンドに？「天女界隈」「ジェリーバッグ」「ファッションスピ」とは？【THE TIME,】 「天女界隈」に「2016年リバイバル」若者トレンドについてマーケティング調査を行っている『SHIBUYA109 lab. 』。その精鋭たちによる「2026年のトレンド分析会議」に潜