モーター大手「ニデック」の株主が会社に対し、創業者らへ50億円の損害賠償を求める裁判を起こすよう求めました。 ニデックをめぐっては、本来出すべき損失を計上しないなどの不正会計が発覚しています。 8月4日、兵庫県内の男性株主（60代）がニデックに対し、創業者の永守重信氏（81）ら9人に50億円の損害賠償を求める訴えを起こすよう、提訴請求書を送ったことが代理人弁護士への取材でわかりました。 株主は、