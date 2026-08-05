アヲハタの公式X（@aohata_official）は4日、材料2つだけで作る「濃厚豆腐アイス」のレシピを紹介した。同社の『ピーナッツクリーム』と木綿豆腐という意外な組み合わせながら手軽に作れるひんやりスイーツとして注目を集めている。【写真】どんな味なんだろう…？意外な組み合わせの“濃厚豆腐アイス”の作り方作り方は、耐冷容器にピーナッツクリームと木綿豆腐を入れ、なめらかになるまでよく混ぜる。そのまま冷凍庫で冷や