高市首相は18日の参院予算委員会で、イラン情勢に関しての自衛隊派遣について「完全な停戦合意が行われた後、貢献できることが皆無だとは申し上げない。その時しっかりと考えさせていただく」と述べ、停戦後であれば自衛隊をホルムズ海峡周辺などに派遣して活動を行うことを検討する可能性を示唆した。質疑の中で高市首相は、立憲民主党の杉尾議員から、自衛隊をホルムズ海峡に派遣することの検討状況とアメリカ側への伝達について