日本戦では勝ち越し3ラン■米国 ー ベネズエラ（日本時間18日・マイアミ）ベネズエラ代表のウィルヤー・アブレイユ外野手は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝の米国代表戦に出場。5回に貴重な追加点となるソロを放った。日本戦に続く一発に「またホームラン打っちゃった」と驚くファンが続出した。アブレイユは「7番・左翼」で出場。5回の第2打席で、ノーラン・