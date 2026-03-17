侍ジャパン敗退の衝撃は、単なる「井端ジャパン失敗論」では終わらない。１４日（日本時間１５日）の第６回ＷＢＣ準々決勝（ローンデポ・パーク）でベネズエラに逆転負けを喫し、日本は大会史上初のベスト８敗退。そこで一気に現実味を帯びてきたのが、大谷翔平（３１＝ドジャース）の「侍ジャパンでの二刀流」は実は２０２３年大会が最後だったのではないか――という見解だ。２８年７月開催のロサンゼルス五輪、第７回ＷＢＣを