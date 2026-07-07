侍ジャパン強化委員会の委員長を務めるNPBの中村事務局長は、次期代表監督について選考を進めていることを明かした。11月に開催予定のアジアプロ野球チャンピオンシップを踏まえ「10月に選手を決めるので、それまでに監督が決まっていれば」とメドを示した。また、この日の実行委員会では初めて12球団に「熱中症対策ガイドライン」が提示された。