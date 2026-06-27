山梨県で最大震度6弱を観測する地震から一夜明け富士山世界文化遺産の構成資産の1つである神社で灯ろうが壊れるなど被害が確認されています。きのう午後10時半ごろに発生した山梨県東部・富士五湖を震源とする地震では富士河口湖町で震度6弱を観測したほか東北から中国地方にかけて震度5強から震度1を観測しました。記者「奥を見ると多くの墓石が落ちていて、こちらは土台ごと倒れています」震度5弱を観測した富士吉田市の寺では墓