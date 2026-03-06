タレントの長嶋一茂が６日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーは「きょう一茂さんお休みです」と告知したが理由の説明はなかった。