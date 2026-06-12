元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、今大会から変わったサッカーワールドカップのチケット販売制度に怒りをにじませ、言葉が過ぎたことから羽鳥慎一アナからたしなめられる一幕があった。サッカー大好き芸人のカカロニすがやを招いてこの日開幕したＷ杯を特集。すがやは３大会連続で現地観戦しており、今回もこの生放送終わりで現地に出発するという。チケットに関し