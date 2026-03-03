お笑い芸人の出川哲朗（62）が2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。ショックを受けた後輩芸人の発言を明かした。この日は「お笑い世代間ギャップを埋めようSP 平成VS令和 ズレ過ぎた芸人たちの価値観」と題して放送された。リアクション芸で名を馳せた出川は「リアクション芸をやめないで」と主張。最近、ウエストランドの井口浩之が「バレーボールのボールを顔面に当たりたくない」「何で痛