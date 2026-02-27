神奈川県警の不正な交通取り締まりが明らかになった。不正を主導した巡査部長は「事故に直結する悪質な違反を排除したかった。今思えば間違った正義感だった」と話しているという。巡査部長は「経験豊富な取り締まりのプロ」と評され、表彰されたこともあった。【映像】にしたん社長が怒りをあらわにした瞬間（実際の映像）関係者によると、通常スピード違反をパトカーや白バイが追尾する場合、一般道では約30mの車間を保ち、