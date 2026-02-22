食楽web 豪快なグリル料理とサラダバーの名店として知られる『シズラー』。創業は1958年、アメリカ・カリフォルニアで、ステーキとサラダバーを組み合わせた業態の先駆けとして発展し、日本には1991年に上陸。日本でも長年親しまれてきたレストランです。 人気メニューの「リブロースステーキ150g」や「シズラーハンバーグステーキ」といったグリル料理と、幅広