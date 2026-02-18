いよいよスギ花粉シーズンが始まりました。21日(土)からの3連休は各地で平年を上回る暖かさになるため、花粉の飛散量がグッと増えそうです。万全の対策をしてお過ごしください。今日18日(水)は福岡で「やや多い」予想東京では先週13日(金)にスギ花粉の飛散開始となるなど、各地で本格的に花粉シーズンがスタートしています。今日18日(水)のスギ花粉の飛散量は「少ない」所が多いですが、福岡は「やや多い」でしょう。この先のスギ