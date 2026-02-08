フリップカメラ＆ほぼ正方形ディスプレイ搭載スマホ「iKKO MindOne Pro」が登場！QWERTYキーボード付ケースも中国・深圳を拠点としたメーカーであるIkko Technologyが「iKKO」ブランドの新商品として初のスマートフォン（スマホ）「MindOne Pro」を一般販売の事前注文を公式Webサイト（ https://ikko.com/ ）内の公式Webストアにて開始しています。価格は通常499ドル（約78,000円）のところを70ドル割引の429ドル（約67,000