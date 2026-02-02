四国アイランドリーグプラス、徳島インディゴソックスです。13年連続でNPBに選手を送っているチームには、2026年も有望な選手が加入しています。2月2日から始動した新チームを取材しました。（記者）「走攻守で見せろGo wild！きょうから新チームがスタートしました」新しいスローガンのもと、2日から練習がはじまった徳島インディゴソックス。徳島市のむつみスタジアムで、新しく入団した23