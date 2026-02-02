四国アイランドリーグプラス、徳島インディゴソックスです。



13年連続でNPBに選手を送っているチームには、2026年も有望な選手が加入しています。



2月2日から始動した新チームを取材しました。



（記者）

「走攻守で見せろGo wild！きょうから新チームがスタートしました」



新しいスローガンのもと、2日から練習がはじまった徳島インディゴソックス。





徳島市のむつみスタジアムで、新しく入団した23人を加えた40人の選手たちが汗を流しました。（徳島インディゴソックス・岡本哲司 監督）「一人の選手がチームを背負っていく、一人ずつが背負っていくっていうのは、成長に一番大事だと思いますので、その力を結集して結果として独立リーグ日本一（を目指す）。能力の高い選手いるのでワクワクしています」2026年は、県出身選手が2人新たに加入しました。1人目は、穴吹高校出身の瀧上春斗投手です。身長174センチ、体重70キロの左腕、最速は144キロ。高校3年生で本格的に投手を始め、1年間で球速が10キロ以上アップした伸びしろに期待です。（徳島インディゴソックス・瀧上春斗 投手）「150キロを投げられるように、頑張りたいです」もう1人は、生光学園高校出身の渡邊隼輔選手。身長180センチ、体重70キロの大型内野手です。本格的にプロを目指すため、大学をやめてインディゴソックスに加入しました。（徳島インディゴソックス・渡邊隼輔 選手）「きょう始まったので、上位指名でいきたいと思っているので今年。来週からシーズン戦始まりますけど、ドラフトまでノンストップで頑張っていこうと思います」このほかにも、元阪神タイガースの関本賢太郎さんを父に持つ関本勇輔捕手や、鳴門渦潮高校出身の山本耕大選手など、夢を追いかける注目選手が集まりました。（徳島インディゴソックス・加田拓哉 新主将）「昨シーズンできなかった後期優勝、総合優勝、日本一。そこに向かって全員で投手・野手、みんなで頑張ってやっていきたいです」インディゴソックスは、3月5日に三好市でキャンプをはり、28日のリーグ戦開幕を目指します。