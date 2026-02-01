ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2026年2月1日〜2月28日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報新時代への移行が容赦なく加速する1カ月が幕開け！海王星と土星がおよそ6200年ぶりに【おひつじ座0度】でコンジャンクションすることで、私たち人類は全く新しい未来へと電撃的にいざなわ