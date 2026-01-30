WINDOMは、Webマーケティング担当者を対象に「Webマーケティング実態アンケート」を実施した。急速に変化するデジタルマーケティング市場において、多くの企業が直面している課題と、実際に成果を上げている施策の「リアル」を公開した。●2026年 Webマーケティング実態調査を実施アンケートは、企業のWebマーケティング担当者739人を対象に実施。多くの企業が予算配分に悩む2026年、成功している企業と苦戦している企業の「違