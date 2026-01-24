マッチングアプリ（通称マチアプ）は、いまや婚活におけるメインのツールといっても過言ではありません。お見合いパーティーや結婚相談所はハードルが高いと感じる人でも、マチアプなら人知れずこっそり始められるし、深夜でもチェックやメッセージの送受信ができるので、多忙な人にもぴったりです。マチアプの特性上、多数のプロフィールからマッチングし、さらに選ばれなければ、初デートにすらこぎつけません。望む相手とマッチ