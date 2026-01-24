老後破産の原因として挙げられるものの1つが、「想定外の医療費や介護費」です。定年を迎える頃はまだ元気な人が多く、「自分は大丈夫」「その時が来たら考えればいい」と先送りしがちですが、その油断が家計を大きく揺るがすきっかけになることがあります。今回は、医療費・介護費が原因で老後破産になる人の特徴と、その背景、そして今からできる備えについて整理します。リスクを「一時的な出来事」と捉え、長期的な負担を見落