動画クリエイターのごぼう先生が、「【高齢者向け】朝の体操 ごぼう先生」を公開しました。この動画では、自宅に引きこもりがちな高齢者に向け、孤独予防や血液の巡りを促して「今の元気」をキープするためのプログラムを紹介しています。椅子に座ったままゆったりとしたペースで行えるため安全で、多くの介護施設でも利用されている内容です。 プログラムは、鼻から息を吸って口から吐く「たっぷり深呼吸」