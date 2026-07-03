―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第580回をよろしくお願いします。◆灼熱の夏を過ごすためのユニクロマストバイ子供の頃の夏といえば、気温が40度になればニュースになったものですが……今は7月から40度超えが当たり前の時代に。止められない気温上昇を受けて地球環境が心配にもなりますが、それ