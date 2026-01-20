サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ビジネスからプライベートまで、毎日をスマートに彩る本革トートバッグ「200-BAG187BK（ブラック）」「200-BAG187NV（ネイビー）」を発売した。■触れた瞬間に伝わる、本革の品格やわらかくしなやかな牛本革を使用した本製品は、手に取った瞬間に上質さを実感できるトートバッグ。表情豊かなシュリンクレザーが、傷を目立ちにくくしながらも自然な高級感を