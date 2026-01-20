仕事も私生活もスマートに！大人の本革トート
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ビジネスからプライベートまで、毎日をスマートに彩る本革トートバッグ「200-BAG187BK（ブラック）」「200-BAG187NV（ネイビー）」を発売した。
■触れた瞬間に伝わる、本革の品格
やわらかくしなやかな牛本革を使用した本製品は、手に取った瞬間に上質さを実感できるトートバッグ。表情豊かなシュリンクレザーが、傷を目立ちにくくしながらも自然な高級感を演出。ビジネスシーンでもプライベートでも、持つ人の印象をワンランク引き上げてくれる。
■15Lの余裕。毎日の荷物をスマートに収納
容量は約15L。ノートPC、書類、ペットボトル、折りたたみ傘まで、日常に必要なアイテムをしっかり収納できる。バッグの中でものが迷子にならないよう、9つのポケットを配置。忙しい朝でも、必要なものをすぐに取り出せる快適さを実現した。
■ノートPCを安心して持ち運べる設計
14型ワイドまで対応するPC収納部を搭載し、面ファスナーベルトでしっかり固定できる。移動中の揺れや衝撃から大切なデバイスを守る。ビジネスバッグとしての信頼性を高め、在宅ワークから外出先での作業まで幅広く活躍する。
■自立する美しさと、細部への配慮
底板入りで自立しやすく、床に置いても型崩れしにくい設計だ。さらに4点の底鋲を備え、汚れや擦れを軽減する。ハンドルは肩掛けしやすい長さで、コートの上からでも快適。内側には色写りしにくい合皮を採用し、実用的にも妥協しない。
■シーンを選ばない、洗練されたデザイン
無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインは、通勤・通学はもちろん、休日のお出かけにも自然にフィット。カラーはブラックとネイビーの2色展開で、性別やスタイルを問わず使いやすい仕上がりです。「毎日使いたくなる」ことを追求下大人のためのトートバッグだ。
■商品詳細
■毎日をスマートに彩る本革トートバッグ「200-BAG187BK（ブラック）」
