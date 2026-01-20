Image: Roland 軽量コンパクトなギターアンプとして知られるRoland（ローランド）CUBEシリーズ。近年はそのコンパクトさを生かしつつ、ABS樹脂を使うことでさらに軽量化を図ったCUBE Streetシリーズが人気になっています。そのCUBE Streetシリーズに、片手で持ち運べる超コンパクトサイズの「CUBE Street MINI」が追加されました。演奏を家の外に持ち出そう