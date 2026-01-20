軽量コンパクトなギターアンプとして知られるRoland（ローランド）CUBEシリーズ。近年はそのコンパクトさを生かしつつ、ABS樹脂を使うことでさらに軽量化を図ったCUBE Streetシリーズが人気になっています。そのCUBE Streetシリーズに、片手で持ち運べる超コンパクトサイズの「CUBE Street MINI」が追加されました。

演奏を家の外に持ち出そう

Image: Roland

CUBE Street MINIは重さわずか2.2kg。ストラップが付属し、バッグのようにどこにでも持ち運びできます。コンパクトですが機能を犠牲にしておらず、12cmウーファー×1、1.2cmツイーター×2のスピーカー構成で、出力は5W+5Wのトータル10W。

入力は2系統でギターやマイク、ステレオ楽器とさまざまなソースに対応します。Bluetooth経由の入力も可能なので、スマホでバッキングを鳴らしながらのギター演奏も楽しめますね。

Image: Roland

エフェクトも内蔵しているので、小規模イベントでの簡易PAとして十分使えます。さらにUSB-C充電対応なので、ストリートライブなどでも活躍。バッテリーは最大7時間駆動とかなりパワフルです。

Image: Roland

野外に持ち運べるポータブルアンプとしては、細部まで配慮された設計といえるでしょう。1台あれば十分ミニライブに対応可能です。発売は2月7日予定、想定市場価格は2万5300円前後です。

Source: Roland