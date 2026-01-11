新年早々、シーズナルグッズが発売された【スターバックス】では、今年も争奪戦必至な可愛いグッズがたくさん登場する予感。年々クオリティが高くなっていくタンブラーなどの人気商品は、逃さずチェックしておきたいところです。そこで今回は、2025年に大好評だった「グッズ」を振り返ります。 宝石のようなキラキラ感が眩しいタンブラー 昨年の11月25日に発売された「ホリデー2025コӦ