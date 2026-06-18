山深い大自然の中、鉄骨が落下し、チェーンソーが唸り、花火が打ち上がる……思う存分音を出して、迫力のある効果音が録れる空間がこの日本にある!? 噂を聞きつけた筆者は、日本初の屋外型大規模フォーリー専用フィールド「SKYSQUARE(スカイスクエア)」に潜入。そこで見たのは、巨大な重機やコンクリートブロックや火炎放射器だった。 “フォーリー”とは、映画やアニメ、ゲ