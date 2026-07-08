アメリカとイランとの停戦について、トランプ大統領は「もう終わりだ」と述べて、失効したとの認識を示しました。アメリカトランプ大統領「（停戦合意は）もう終わりだと思う。あいつらと関わるなんて時間の無駄だ。あいつらは嘘つきだ」トランプ氏はその後、「今夜、再びイランを激しく攻撃するかもしれない」と警告する一方、交渉継続も排除しない考えを示しました。これに先立ち、アメリカ中央軍はイランによるホルムズ海峡で