「前代未聞、スポーツを愚弄する暴挙です」【もっと読む】森保監督の「1年続投案」は消去法か…日本サッカー協会31億円赤字でクビが回らぬ懐事情のっけからこう憤るのは、五輪アナリストの春日良一氏。開催中のサッカー北中米W杯でレッドカードを受けた米国代表FWの処分に同国のドナルド・トランプ大統領が介入したことに、「スポーツへの明らかな政治介入。自国の勝利のために権力を行使して、ルールをねじ曲げる。あってはなら