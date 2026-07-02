日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が2日、公式X（旧ツイッター）を更新。手術のために入院を明らかにしていたが、1日に退院したことを報告した。6月30日の投稿で、手術のために入院していたことを明かした桐谷さん。「6月22日に入院して、7月1日のお昼前に退院しました。写真は病院で食べた最後の食事」と無事に退院したことを報告した。「妹が中古