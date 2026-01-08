第１０２回箱根駅伝でオープン参加の関東学生連合は総合１６位相当の１０時間５７分３５秒を記録した。復路の成績では７位相当の５時間２０分５０秒を記録し、学連チーム結成後初の５時間２０分台で復路５区間を走破した。９区を走った日本薬科大の染谷雄輝（４年）はラストチャンスで箱根初出走の切符をつかみ取った。箱根駅伝のために異例の転校を経験。心臓の病にも打ち勝ってつかんだ夢舞台だった。最初で最後の箱根路をか