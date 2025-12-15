オーストラリアのビーチで起こった銃撃事件で、発砲する犯人から銃を奪った瞬間の映像が公開されました。一般男性の勇敢な行動に、称賛の声が相次いでいます。【画像】男性が犯人から銃を奪い取り、犯人に銃を突きつける様子銃声の中、犯人の背後から1人の男性が飛びかかります。もみ合った後、犯人から銃を奪い取り、今度は男性が犯人に銃を突きつけます。銃を奪われた犯人は後ずさりして、その場から逃げ出しました。これ