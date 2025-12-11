九州シェフズクラブは2025年12月7日（日）、都内 銀座SIX「THEGRANDGINZA」にて、大分県とともに「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」を開催した。生産者とシェフ、食の専門家が一緒に味わい、語り合う本イベントは、九州の食文化の新たな発信拠点を作ろうという取り組みでもある。■豊かな食の魅力がある大分県温泉のイメージが強い大分県だが、海産物、農産物、畜産物、ワインなど、豊かな食も大きな魅力だ。大分