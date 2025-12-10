京都の私立学校、大谷中学・高等学校が12月8日付けで公式サイト上に、研修旅行中の生徒が窃盗を行ったとして謝罪する文書を掲載しました。インドネシアのバリ島で、修学旅行中とみられる日本の少年らが集団で万引きをする様子の動画がSNS上で拡散していた問題を受けての対応とみられています。この問題が刑事事件となった場合、万引きをしたとされる生徒たちは現地の法律で罪に問われるのでしょうか。それとも、日本で罪に問われる