年内での終了が決まっているフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）。５日放送のラストで、今までになかった異例のアナウンスがあり、ネットがざわついた。乾杯から５３分が経過。ＭＣの「千鳥」大悟は「いこうかラスト」と言って、お題を出す人を決める酒瓶ルーレットを回した。びんの先は「大悟」を指した。大悟は「え〜、もう、シンプル！この…」と話し始めたところで映像がストップ。山崎夕貴アナ