株式会社講談社は、累計ヒットを重ねる「リアルMOOKシリーズ」から、最新作として『AED（自動体外式除細動器）』を発売する。監修担当者が「『※本来のAEDの機能はありません』と注意書きをしたほうがいいのでは？」と心配になるほど、ディテールにこだわったデザインだ。子どもだけではなく大人も学びになる“命を守る体験”を、リアルAEDで体感できる。■『AED（自動体外式除細動器）』の特徴「リアルMOOKシリーズ」の『AED（自