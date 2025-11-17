ディテールにこだわったデザイン！講談社、本物の音声が流れるホンモノそっくり「AED」
株式会社講談社は、累計ヒットを重ねる「リアルMOOKシリーズ」から、最新作として『AED（自動体外式除細動器）』を発売する。監修担当者が「『※本来のAEDの機能はありません』と注意書きをしたほうがいいのでは？」と心配になるほど、ディテールにこだわったデザインだ。子どもだけではなく大人も学びになる“命を守る体験”を、リアルAEDで体感できる。
■『AED（自動体外式除細動器）』の特徴
「リアルMOOKシリーズ」の『AED（自動体外式除細動器）』は、下記の特徴がある。
・リアルな音声……実際のAEDに使用されている音声を採用！
・精巧なデザイン……細部にまでこだわったデザインは驚きの再現度
・本格ふろく……人体ポスターで遊びながら学べる
※単４乾電池２本が必要です ※対象年齢３歳以上
■収納ケースは街中で見るあのデザイン
紙工作の収納ケースはお馴染みのあのデザイン！ お片付けまで捗る。
5mmはばの黒い平らな紐を通すと、より本物感アップ！ ボールチェーンも通せる。
※紐は付属していない。
■音声ガイダンスは実際の音声を収録
実際にAEDに使用されている音声を収録しており、緊迫感が伝わる。
ショックボタンを押すと手順をわかりやすく説明してくれる。
■人体ポスターふろくでリアルな体験！
まなべるふろくポスターを使うと、まるで本物を操作しているような体験ができる。
■大人も知らないひみつが詰まったムック本も注目
ムック本の内容は、「AED」「救命講習」「救急隊」など大人も知らない目からウロコな内容が充実！
〇AEDのひみつ
主な設置場所から各パーツの名称やはたらきまで詳しく解説している。
〇AEDこうしゅうをうけてみよう！
AEDを作っている日本光電さんでのAED講習を見学！
〇かっこいいね！ 救急隊
命を最前線で守っている救急隊に密着！ １日の仕事や救急車の中までたくさん教えていただいた。
〇せかいの救急車図鑑
各国の救急車ってどんな形をしているのかな？
〇AEDシールをはろう！ タウンマップ
マップでシール遊びが楽しめる。
さらにクイズや迷路遊びなどもあり、ムックの内容までこだわり満載！
〇クイズ・まちがいさがし
マップでシール遊びが楽しめる。
さらにクイズや迷路遊びなどもあり、ムックの内容までこだわり満載！
〇遊びながら“命の大切さ”を学べる一冊
実物を見たことのない大人も多い「AED」を子どものころから身近に置くことで、いざというときの知識を身に着けながら“命を守る”というメッセージをやさしく伝える一冊。
ぜひこの機会に、チェックしてみよう。
「げんきリアルMOOK しゃべる！ ホンモノそっくり！ リアルサウンドAED」
＜詳細情報＞
発売日：2025年11月25日
特別定価：1980円（税込）
発行：講談社
