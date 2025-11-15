お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が１４日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では困ったファンへの対応についてのトークで盛り上がった。プライベートで有田は男性２人からの視線を感じ「気付かれたかな」と思ったが、気にしないようにしていた。しばらくして、その男性２人が「握手いいですか？」と声をかけてきたが有田は「別にしたいよ、俺だって。ただ、その時めっちゃ嫌な顔を