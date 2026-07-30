歴史的な物価高が続く中、私たちの財布は悲鳴を上げている。スーパーでの買い物も、週末の家族での外食も、ため息をつきながら計算する日々……。そんな「家計の救世主」としていま、熱い視線を浴びているのが「株主優待」だ。 実は、８月に権利が確定する銘柄には、【イオン（8267）】のキャッシュバックをはじめ、【吉野家HD（9861）】の食事券、【ビックカメラ（3048）】の買物割引券など、日々の生活に直結する超人気銘柄が目