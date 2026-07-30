企業の株主還元に対する意識が高まる中、実はこの８月、株主優待を「新設」あるいは「大幅拡充」した企業が続出しているのだ。長期保有で総合利回り10％を超えるカラオケ銘柄（コシダカHD）から、新設記念として今回に限り１万円分のQUOカードがもらえる特例銘柄（トーモク）、優待額が従来の４倍に跳ね上がったホテル銘柄（霞ヶ関キャピタル）まで、見逃せないトピックが目白押しだ。王道銘柄を一通りチェックした後は、「知る人