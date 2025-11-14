1月クールの日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』に、上白石萌歌（25）と生田斗真（41）がW主演すると発表された。共演には意外な人物も名を連ねていて……。橋本環奈（26）がヒロインを務めた朝ドラ『おむすび』（NHK）や、山下智久（40）主演ドラマ『正直不動産』（NHK）の脚本を手がけた根本ノンジ氏による本作。制作関係者は言う。「このドラマには草刈民代さん（60）も出演します。草刈さんが日テレの連続ド