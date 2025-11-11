株式会社ケンコー・トキナーは、四脚スタンド「スリック TETRA STAND」を11月14日（金）に発売する。 三脚よりも安定性が高いという四脚構造のスタンド。全高は1,455mm。縮長は320mm。 搭載の自由雲台は、変形させることでスマートフォンホルダーとしても機能し、別途ホルダーを用意しなくてもスマートフォンを固定できる。 また、スマートフォンホルダーにはアクセ