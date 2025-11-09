タレントの野沢直子（６２）が９日放送のフジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜・午前７時）に出演。離婚と再婚、さらに来月のローン完済を報告した。米国在住の野沢は長年の親交があるタレント・清水ミチコ、女優でタレントの青木さやかとの「毎年恒例・野沢直子“出稼ぎ”帰国でテレビ出演」と題したトークでプライベートを赤裸々に報告。「私、ちょっと離婚したんですけど、これ言っていいですか？」と話し出すと