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野沢直子 父親の意外な職業を明かす「会員制の会社を立ち上げて」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 野沢直子が父親の珍しい職業についてABCラジオ番組で明かした
  • 父は競馬の「予想業」で会員制会社を立ち上げたパイオニアだという
  • 清水ミチコの「莫大な利益」発言にスタジオが笑いに包まれたとのこと
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