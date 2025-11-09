ドジャース・ゴームズGMがNYメディアのインタビューに応じる米大リーグ・ドジャースのブランドン・ゴームズGMが、大谷翔平投手の投打二刀流の持続可能性について言及。大谷が「望む限り」続けることができるとの見解を示した。米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」のスポーツ専門公式YouTubeチャンネルは5日（日本時間6日）、ゴームズGMのインタビュー動画を公開。その中で、大谷がいつまで投打二刀流でプレーでき