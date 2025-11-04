SNSなどで拡散される“高市動画”の高い再生率憲政史上初の女性総理となった高市早苗首相（64）が好スタートを決めた。11月２日にJNNが発表した世論調査で、高市内閣の支持率が82.0％に上ることが明らかになった。これは発足直後の内閣支持率では’01年以降の12政権で、小泉純一郎内閣に続く、２番目に高い数値だという。また、朝日新聞の調査によると、性別ごとの支持率は男性が73％で女性が63％。30代の支持率が86％に達する一方