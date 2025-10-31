広島の秋季キャンプメンバーが３１日、キャンプ地の宮崎県日南市に入った。チーム宿舎に到着後に全体ミーティングが行われた。若手で構成されたメンバーに向けて新井監督からは「チャンスは少なくなってくる」などと、ハッパがかけられた。大卒新人として今季５４試合に出場した佐々木は「（新井監督が）チャンスは減っていくと言っていたので、自分自身も肝に銘じて少ないチャンスをしっかりものにできるようにやっていきた